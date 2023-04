Penguins jäi esimest korda 17 aasta jooksul play-off'ist välja

Penguins langes konkurentsist läinud öösel, kui New York Islanders alistas Montreal Canadiensi 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) ja pälvis viimase idakonverentsi play-off koha. Võitjate kasuks viskas Brock Nelson kaks väravat ning Anders Lee ja Hudson Fasching kumbki ühe värava.

And with that, the Penguins 16-season playoff streak comes to an end.