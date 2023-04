Endine maailma kolmas reket sai pärast emaks saamist esimese võidu

Eelmisel nädalal võistlustulle naasnud Svitolina (WTA 1344.) alistas Šveitsis Chiassos toimuva 60 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiri avaringis seitsmenda asetusega rumeenlanna Elena-Gabriela Ruse (WTA 160.) 6:4, 6:2. Svitolina viimane võit enne tänast pärines eelmise aasta märtsist, kui ta oli Monterrey turniiril parem Viktorija Tomovast (WTA 98.).

Svitolina servis tund ja 23 minutit kestnud mängu jooksul ühe ässa ja tegi kolm topeltviga. Ruse lõi kolm ässa, aga tegi koguni kümme topeltviga. Svitolina realiseeris kümnest murdevõimalusest kolm, vastane ei teeninud ühtegi murdepalli. Mängitud punktidest võitis Svitolina 74 ja Ruse 62.

Teises ringis läheb endine maailma kolmas reket vastamisi Ruse kaasmaalase Alexandra Cadantu-Ignatikuga (WTA 217.) kes oli avaringis 6:0, 6:2 üle Filipiinide tulevikulootusest Alexandra Ealast (WTA 215.).

