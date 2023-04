Boston Bruins ületas aastakümneid püsinud rekordi

Bruins alistas läinud öösel Washington Capitalsi 5:2 (0:0, 2:1, 3:1). Võitjate poolel tegid skoori Brad Marchand, Tyler Bertuzzi, Tomaš Nosek, Garnet Hathaway ja Jake DeBruski. Väravavaht Luins Ullmark tõrjus 19 vastaste pealeviset, kuid sai viimasel kolmandikul vigastada ning pidi väljakult lahkuma. Rootslast asendanud Jeremy Swayman tegi kuus tõrjet.

Põhihooaja 64. võiduga 133 punkti kokku saanud Bruins ületas seega Montreal Canadiensile 1976/77 hooajast kuulunud punktirekordit (132 p). Nädala alguses sai Bruinsist NHL-i põhihooajal enim võite teeninud meeskond.

BEST REGULAR SEASON EVER



The @NHLBruins just set the record for the highest single-season point total in NHL history! pic.twitter.com/HAp54nhb43 — NHL (@NHL) April 12, 2023

Winnipeg Jets sai 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) võidu Minnesota Wildi üle ning kindlustas viimase läänekonverentsi play-off koha. Jets läks avakolmandikul Adam Lowry ja Mark Scheifele väravatest juhtima. Viimase kolmandiku alguses viskas Kirill Kaprizov koduvõistkonna kasuks ühe värava tagasi, ent kuus minutit enne lõppu vormistas lõppskoori Mason Appleton.

Lisaks Jetsile pääsesid läänekonverentsist play-off'i Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers, Colorado Avalanche, Dallas Stars, Los Angeles Kings, Minnesota Wild ja Seattle Kraken.

Idakonverentsis on endale play-off koha kindlustanud Boston Bruins, Carolina Hurricanes, New Jersey Devils, Toronto Maple Leafs, New York Rangers, Tampa Bay Lightning ja Florida Panthers. Viimase koha nimel heitlevad New York Islanders ja Pittsburgh Penguins, kes on kogunud vastavalt 91 ja 90 punkti. Play-off'i mängud algavad 17. aprillil.