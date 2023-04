Eesti tennisenaiskond sai Iirimaa vastu teise võidu

Eesti esinumber Anett Kontaveit aitas koondise nii Lõuna-Aafrika Vabariigi kui Kosovo vastu kindla võiduni, kuid kolmapäeval kaasa ei löö.

Iirimaa vastu tuli esimesena väljakule Maileen Nuudi (WTA 568.), kes oli San Francisco ülikoolis tennist mänginud 23-aastasest WTA edetabelikohata Caragh Courtneyst üle 6:1, 6:1. Matš kestis tunni ja 11 minutit.

Nuudi võitis oma esimeselt servilt 69 protsenti (22/32) mängitud punktidest ning realiseeris üheksast murdepallist viis. Iirlannale avanes üheksa murdevõimalust, aga Nuudi tõrjus need kõik.

Teises üksikmängus kohtusid Elena Malõgina (WTA 374.) ja Ruth Copas. Malõgina võitis tund ja 15 minutit kestnud matši 6:3, 6:3 ning viis Eesti naiskonna 2:0 juhtima.

Malõgina võitis esimeselt servilt 65 protsenti (22/34) ja teiselt servilt 40 protsenti (8/20) mängitud punktidest. Vastase näitajad olid vastavalt 44 protsenti (16/36) ja 33 protsenti (5/15). Eestlanna realiseeris 11-st murdevõimalusest kuus, Copasel õnnestus neljast murdest ära kasutada kolm. Kõikidest mängitud punktidest võitis Malõgina 60 ja Copas 45 punkti.

Paarismängus esindavad Eestit Maileen Nuudi ja Ingrid Neel, kelle vastasteks on Courtney ja Celine Simunyu. 18-aastasel Simunyul on ainsa Iiri koondislasena ka WTA edetabelikoht, milleks on 1083.