Murray avaldas taas Ukrainale toetust: esikohal peab olema seal toimuv

Märtsi viimastel päevadel teatas Wimbledoni slämmiturniiri korraldav All England Club (AELTC), et Venemaa ja Valgevene tennisistid saavad aastase vahe järel suvisel suure slämmi turniiril osaleda. Venemaa ja Valgevene tennisistid, sealhulgas sportlaste tugipersonal, peavad Ühendkuningriikides toimuvatel turniiridel osalemiseks allkirjastama nn neutraalsusdeklaratsiooni.

"Selle asemel, et keskenduda mõnedele sportlastele, kes saavad või ei pruugi saada võistlustel osaleda, on tähtis rääkida sellest, mis Ukrainas toimub. Esikohal ei peaks olema otsused, vaid tegelik probleem," sõnas šotlane intervjuus portaalile tennismajors.com.

Mullu annetas Murray suurema osa hooaja jooksul teenitud auhinnarahast - enam kui 700 000 eurot - Ukrainale ning sai selle eest ka Arthur Ashe'i nime kandva humanitaarauhinna.

"Muidugi tunnen ma Ukraina mängijatele kaasa. Mõned on avalikult rääkinud, kui raske on see olukord nende jaoks olnud ning nad tunnevad, et nad oleks võinud [tenniseorganisatsioonidelt] saada rohkem tuge. Peame nende perspektiivi mõistma. Võistluskarussellis on Ukraina mängijad, kes elavad läbi uskumatult raskeid aegu. See on praegu tähtis," lisas Murray.