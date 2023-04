Barcelona radaril olev Norra täht pääses sõprusmängus ehmatusega

Frida Maanumi viienda lisaminuti värav tõi Norra naiste jalgpallikoondisele teisipäeval 3:3 viigi Rootsi vastu, veelgi olulisem on norralaste jaoks, et nende staarmängija Ada Hegerbergi vigastus osutus kardetust kergemaks.

Eelmisel neljapäeval Hispaaniale 2:4 kaotanud norralannad vastasid teisipäeval Fridolina Rolfö kiirele avaväravale tugevalt, kui Frida Maanum ja Karina Saevik tõid 60. minutiks tabloole nende 2:1 edu. Rootsi läks pärast hulgalisi vahetusi matši esimesel lisaminutil 3:2 ette, aga Maanum tõi külalistele mängu viimase löögiga viigi.

Vaid pool tundi kestnud mängu järel jäi Norra koondise eest 76 mänguga 43 väravat löönud tipuründaja Ada Hegerberg pärast Rootsi kaitsjaga kokku põrkamist murule istuma ning haaras norralaste hirmuks põlvest. Hegerberg on karjääri jooksul läbi elanud mitmeid raskeid põlvevigastusi, neist pikim jättis ta väljakutelt eemale 625 järjestikuseks päevaks ning pärast oma viimast, pool aastat kestnud võistluspausi, naasis ta Lyoni eest väljakule alles paar nädalat tagasi.

Hiljem kinnitas Hegerberg siiski, et venitas olukorras kubemelihast ning vigastus pole tõsine. "Olen mitu kuud väljakutelt eemal olnud ja võib juhtuda, et sellises olukorras teed lihastele liiga. Lähen koju ja paranen, kõik läheb hästi. Tunnen oma keha piisavalt, teadmaks, et pole mõtet viimse piirini pingutada," rahustas norralanna kaasmaalasi.

Hispaania päevaleht Marca kirjutab samal ajal, et 27-aastane Hegerberg on sattunud riigi meistri FC Barcelona radarile ning väidetavalt arutas Kataloonia hiid Lyoniga võimalikku üleminekut juba pärast eelmisel kevadel toimunud Meistrite liiga finaali. Norralanna leping Prantsusmaa klubiga kehtib 2024. aastani, Barcelonas mängivad Norra koondislastest ka Ingrid Engen ja Caroline Graham Hansen. Marca kirjutab, et kui Hegerberg peaks Barcelonaga liituma, saab temast tõenäoliselt kõrgeima palgaga naisjalgpallur maailmas.