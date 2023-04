Meedia: Liverpool loobub Bellinghami jahtimisest

Suurbritannia meedia kirjutab, et Liverpooli jalgpalliklubi on loobunud mõttest suvel meeskonda täiendada noore Inglismaa koondislase Jude Bellinghamiga.

19-aastane Bellingham, kes on Inglismaa koondist esindanud juba 24 mängus, on Liverpooli radaril olnud juba pikka aega ning tundus tõenäoline, et Liverpool teeb suvel ka ametliku pakkumise.

Nüüd kirjutavad väljaanded nagu Guardian ja Sky Sports, et Dortmundi küsitav ligi 150 miljoni euro suurune üleminekusumma on suuremat uuenduskuuri vajava meeskonna jaoks liiga kõrge ja Liverpool loobub keskväljamehe jahtimisest.

"Pikaks veniv võitlus Bellinghami allkirja nimel suurendaks ohtu, et teised sihtmärgiks võetud mängijad liiguvad mujale ja Liverpool on leppinud, et nad ei saa seda riski võtta. Neile huvi pakkuvate poolkaitsjate sekka kuuluvad Mason Mount (Chelsea), Moises Caicedo (Brighton), Matheus Nunes (Wolverhampton) ja Ryan Gravenberch (Müncheni Bayern)," kirjutab Guardian.

"Ükskõik, mida me teeme, ei saa inimeste silmis piisav olla, aga targa värbamisega muutume kindlasti paremaks," sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp reedesel pressikonverentsil.