Guardiola veerandfinaali avamängust: jäin kümme aastat vanemaks

City viis 27. minutil juhtima Rodri ning lõi teise poolaja keskel kuue minutiga kaks väravat, kui täpsed olid Bernardo Silva ja Erling Haaland. Kordusmäng peetakse Münchenis 18. aprillil.

"Ma olen emotsionaalselt hävinud," rääkis City peatreener Pep Guardiola pärast võitu. "Olen jäänud kümme aastat vanemaks. See oli nii nõudlik mäng, me ei tundnud end mugavalt. Nüüd pean puhkama ja ka mängijaid ootab puhkepäev."

"See on suurepärane tulemus, aga tean veidi, mis võib Münchenis juhtuda," jätkas aastatel 2013-16 Bayerni peatreeneriks olnud katalaan. "Kui sa ei mängi oma võimete tipul, on nad võimelised lööma ühe, kaks kolm väravat. Tean seda ja mängijad teavad seda. See on hiilgav tulemus, aga peame mängima oma mängu - kui me seda ei tee, võib kõike juhtuda."

Äsja Bayerni peatreeneriks saanud Thomas Tuchelit ootab kordusmängu eel keeruline ülesanne. "Minu arvates ei ole see tulemus mängu vääriline ning ei räägi matšist täit lugu. Olime väljakul julged ja kvaliteetsed, aga me ei saanud vastu seda, mida väärisime. See ei tundu nagu 3:0, aga ometi on 3:0. Me ei anna alla," sõnas Tuchel.