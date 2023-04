MLB: Tampa Bay puhas võiduseeria pikenes veelgi

Rays vajas Red Soxi vastu vaid üht punkti, mis tuli Brandon Lowe'i kodujooksust kaheksandas löögivoorus. Tampa Bay eest viskas viis pitcher'it, kokku sai Red Sox palli mängu pandud vaid kolmel korral.

Rays on hooaja alustuseks võitnud kümme järjestikust mängu ning ei ole veel kaotusevalu tundnud. Sama võiduka algusega saadi MLB-s viimati hakkama 1987. aasta hooajal, kui Milwaukee Brewers hooaega 13 järjestikuse võiduga alustas. Viis aastat enne seda võitis ka Atlanta Braves enda hooaja esimesed 13 mängu.

Rays on American League'i konverentsis kümne võiduga esikohal, teisel kohal asetseb Cleveland Guardians seitsme võiduga, neile järgnevad neli tiimi, kes on kõik kuus mängu võitnud.

National League'i arvestuses on esikohal Milwaukee Brewers, kes on hooaja esimesest kümnest kohtumisest võitnud seitse. Atlanta Braves ja Arizona Diamondbacks on samuti seitse mängu võitnud, kuid on mänginud Milwaukeest ühe mängu enam.

Teised tulemused:

Minnesota Twins - Chicago White Sox 4:3

Cleveland Guardians - New York Yankees 3:2

Pittsburgh Pirates - Houston Astros 2:8

Baltimore Orioles - Oakland Athletics 5:1

Philadelphia Phillies - Miami Marlins 15:3

New York Mets - San Diego Padres 5:0

Atlanta Braves - Cincinnati Reds 5:4

Chicago Cubs - Seattle Mariners 3:2

Texas Rangers - Kansas City Royals 11:2

Colorado Rockies - St. Louis Cardinals 7:4

Los Angeles Angels - Washington Nationals 4:6

Arizona Diamondbacks - Milwaukee Brewers 3:0

San Francisco Giants - Los Angeles Dodgers 1:9