Teini hinnangul võinuks Kalev/Cramo panustada rohkem Kovliarile

Tema jaoks tekkis küsimus, miks panustasid treenerid tagamängijate osas otsustavates kohtumistes rohkem Alterique Gilberti ja vähem Oleksandr Kovliari peale. "Kui võtame tagasi Kalevi eurohooaja edu lõpufaasi, siis minu meelest kujunes neil üpris kindel esiviisik, kus Kovliar oli algusest peale dirigendi rollis," lausus Tein ERR-ile.

"Kovliar ei ole mängu ehitaja - see tal noore mängijana võib-olla kõige tugevam külg ei ole -, aga ta on küllalt kiire ja suudab oma tegutsemisega vastase kaitse tükkideks rebida või tekitada viskajatele sellised momendid ise teravust luues, kus on pool sekundit või sekund viske ettevalmistusaega."

"Aga Kalev ei alustanud Kovliariga. Ja kui võtame viimased mängud kokku, siis tegelikult teda seal ansamblis ei olnud," jätkas Tein. "Gilbert, kes on teine mängujuht, on ka suurepärane mängujuht, aga võib-olla rohkem voolavam, paindlikum. Ka kiire, aga teistsuguse stiiliga."

"Mulle tundub, et Kalev lõikas sellega näppu, sest kui tuli natuke teistmoodi stiil, kus Gilbert nii palju [Artur] Konontšukile, [Kristjan] Kitsingule ja teistele neid kohti ei tekkinud ja nad ei saanudki enesekindlust kätte - ma arvan, et see oli Kalevi üldise lagunemise alguses üks murdepunkt."

Tein rõhutas, et tegemist on puhtalt tema isikliku vaatega. "Võib-olla on kindlad põhjused, miks nad nii tegid. Aga kui vaatame Kalevi mängu Tallinnas, siis varem tekitatud emotsiooniga võeti see võit ära ja see võit oli küll kindel, aga tabati üliolulised kolmesed lühikese aja jooksul - kolm-neli tükki ja siis tekkis see vahe."

"Oleks need mööda läinud, siis olnuks ka Tallinnas hästi pingeline mäng. Näha oli, et Prantusmaa meeskond ei ole pehme meeskond, vaid võitleb viimase sekundini välja ja oli arvata, et Prantsusmaal tuleb väga-väga raske mäng ja nii läks."

Tänavuse hooaja esilekerkijatest tõi ta välja Artur Konontšuki ja Hugo Toomi nimed. "Kui mõtleme aasta tagasi, siis Pärnu särgis oli see sama mees [Konontšuk] üks nurgakividest. Vaadates ta noorust, arusaamist, mida ta väljakul teeb - ta on treenerile väga hea materjal, mida vormida ja olla pooleldi nurgakivi igas meeskonnas. Väga hea viskega, suudab täita ja lappida asju. Hugo Toom Kalevis samamoodi. Tal jäi eelmine hooaeg vigastuse tõttu küllaltki vahele. Üpris kiiresti on tulnud väga suurde mängu."

"Oma vanuse kohta valmis mängijad, kes peaks tegema sammu edasi. See võib väga vabalt olla ka Kalevi särgis. Oleneb, mis meeskonna saavad kokku ja mis liigat mängivad. Üks aasta oleks kummalgi küllaltki okei, kui Kalev mängib kõrget sarja, proovile panna," jätkas Tein. "Välja minnes võib juhtuda, et oled kuue-seitsme minuti mees ja sinu roll on hoopis teine."

"Need visked või roll Kalevis, mis on sulle endale nauditav, on kindlasti suuremad kui kuskil väljas. Viimane küpsusaste ära teha - võita midagi suurt. Aga ka need noored mängijad said tunda Final Fouri kõrbehaisu, kui kõik välja tule. Kuidas siis psühholoogiliselt hakkama saada, mida teha teisiti. See oli väärt kogemus."

Eesti-Läti liigas võidutses Ukraina klubi Prometei. Teinile ukrainlaste kaasamine meeldib. "Mina arvan, et see oli väga hea käik. See annab kohalikele mängijatele, kes eurosarjas ei mängi, suurepärase šansi pista rinda Euroopa absoluutse tipu mängijatega," lausus ta.

"Kas Prometei täielikult Euroopa tippmeeskond on, aga sinna tahavad nad minna, raha neil on, mängijaid kindlasti ka. See on enda proovilepanek. Täna on see hea uudis, et nad siin mängisid ja hea uudis, et ka järgmine aasta mängivad. Mina olen pigem selle leeri toetaja."