Neidude U-19 jalgpallikoondis lõpetas valikturniiri kaotusega

Rünnakutel efektiivselt tegutsenud Walesi esimene suurepärane võimalus sündis 11. minutil, ent pealelöögi blokeeris väravajoonelt keskkaitsjana tegutsenud koondise kapten Marta Liisa Staalfeldt. Neli minutit hiljem jõudis võõrustaja siiski sihini, kui nurgalöögijärgses olukorras saatis palli võrku Tianna Teisar. Vaheajapausile mindi Walesi üheväravalises eduseisus, vahendab Jalgpall.ee.

Teise poolaja alguses õnnestus Walesil eduseisu duubeldada: 52. minutil suutis Eesti küll esimese pealelöögi tõrjuda, ent jätkupalli saatis võrku naiskonna kapten Bethan Mcgowan. Kaks minutit hiljem leidis aset Eesti üks parimaid võimalusi, kui Kristina Teerni suurepärase läbisöödu järel pääses väravavahiga silmitsi Katrin Kirpu, ent vastase puurilukk tõrjus. Wales oli täpne ka 65. ja 70 minutil: esimesel juhul sai jala valgeks Ella Humphrey, teise puhul sai oma nimele teise tabamuse Mcgowan. Mängu viimastel minutitel avaldas Eesti vastasele kõvasti survet ning tekitas mitmeid häid momente, mida väravaks paraku vormistada ei õnnestunud.

Koondise peatreeneri Taavi Midenbriti sõnul pakkus vastane head tempot ning sellega kohanemine võttis Eesti neidudel mängu alguses aega. "Avapoolaja lõpus jõudsime olukordadesse ja vastasega kontakti paremini, ent vastane domineeris kogu mängu jooksul. Olid küll perioodid, kus saime neile vastu ja tekitasime mõned olukorrad, aga samas oli perioode, kus vastane hoidis initsiatiivi väga selgelt enda käes. Väravad olid välditavad, aga hea ja mängu domineeriv vastane tekitab paratamatult stressi, mille tõttu sünnivad aeg-ajalt eksimused," võttis Midenbritt mängu kokku.

"Tulemus oli kindlasti aus, vastane oli täna parem. Usun, et oleme võistkonnana edasi arenenud – mäng on selgelt loogilisem ja üksteise mõistmine on parem, – aga jõudmine tasemele, mida Wales täna pakkus, võtab veel aega. Kindlasti on arenguks sellised tugevaid mänge vaja," rääkis Midenbritt.

Alagrupist pääses kahe võiduga A-tugevusgruppi Wales. Eesti lõpetas turniiri teisel kohal tänu 2:0 võidule Kasahstani üle, kelle punktiarve jäi avamata. "Esimeses mängus näitasime head minekut, tüdrukud tundsid end väljakul hästi ja enesekindlalt. Seda oli väga hea näha ning see paistis välja ka ülejäänud laagris. Areng on pikaajalisem protsess, aga näen, et võistkond on teinud sammud edasi," võttis Midenbritt turniiri kokku.