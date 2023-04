Bruinsist sai NHL-i põhihooajal enim võite teeninud meeskond

Bruinsile oli võit Flyersi üle põhihooaja 63., enne pühapäeva jagati kõigi aegade rekordit Detroit Red Wingsi (hooajal 1995/96) ja Tampa Bay Lightninguga (2018/19). Kolm väravat viskas David Pastrnak, kellel on hooaja peale kirjas 60 tabamust. Liiga väravaküttide edetabelis jääb ta maha vaid Connor McDavidist (64).

Bruins on põhihooajal kogunud 131 punkti ning võib kahe allesjäänud mänguga ületada NHL-i kõigi aegade rekordi (132), mis on hooajast 1976/77 Montreal Canadiensi käes. Teisipäeval võõrustatakse Washington Capitalsi ning neljapäeval lõppeb põhihooaeg nende jaoks võõrsilmänguga just Canadiensi vastu.

"Usun, et meeskond tunnetab seda hetke, sest räägime NHL-i ajaloo tegemisest," rääkis Bostoni treener Jim Montgomery enne pühapäevast võitu. "Nad tunnetavad seda hetke, nagu siis, kui [Wayne] Gretzky ületas [Gordie] Howe'i rekordi. Oleme teadlikud, mida oleme meeskonnana saavutamas."