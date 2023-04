U-17 jalgpallikoondist ootab ees sõprusturniir Maltal

U-17 koondis kogunes Tallinnas esmaspäeval ning teekonda Maltale alustatakse kolmapäeval. Turniiril ootab Eesti noormehi ees kolm kohtumist: 13. aprillil kell 16 kohtutakse Maltaga, 15. aprillil kell 12 minnakse vastamisi Islandiga ning turniiri viimases mängus võetakse 18. aprillil kell 12 mõõtu Armeenia eakaaslastelt.

Noormeeste U-17 koondise peatreener Marko Pärnpuu nimetaks sõprusturniiriks Eesti koosseisu 20 noormängijat, kes tulevad kokku üheksast erinevast jalgpalliklubist. Kuivõrd tegemist ei ole rahvusvahelise koondiseaknaga, ei saanud Eesti koondisega sel korral liituda Itaalias klubijalgpalli mängiv Aleksandr Lohmatov.

"Olen alati öelnud, et rahvusvahelised on mängud on ülimalt olulised ja meid ootab turniiril ees kolm head kohtumist," rääkis Pärnpuu. "Meie eesmärk on võimalikult hästi mängida. Soov on anda kõigile mänguaega ja näha, millises seisus võistkonnana oleme. Vastastest ülemäära palju teada ei ole, aga võib eeldada, et Island on neist kõige kõvem pähkel. Kindlasti on meie jaoks väike katsumus muru peal mängimine – poisid ei ole sel aastal veel naturaalmuru peal mängida saanud," sõnas Pärnpuu.

Noormeeste U-17 koondise koosseis:

Väravavahid

Miron Vetkal (23.09.2007) – JK Tallinna Kalev 0/0

Ralf Kaljumäe (20.07.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Jevgeni Tšernjakov (02.02.2007) – Tallinna FCI Levadia 3/0

Hubert Liiv (17.08.2007) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Karl Kikas (04.01.2007) – Läänemaa JK 0/0

Fjodor Jekimov (25.05.2007) – FC Tallinn 0/0

Joosep Palts (12.06.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Tony Varjund (21.06.2007) – Tallinna FC Flora 3/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kristjan Troon (05.05.2007) – FA Tartu Kalev 0/0

Maxim Vikman (25.01.2007) – FA Tartu Kalev 0/0

Dylan Sal-Al-Saller (18.04.2007) – JK Tallinna Kalev 0/0

Raian Soosalu (07.04.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Mait Eenmaa (09.09.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Romet Nigula (25.12.2007) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Matthias Limberg (13.02.2007) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Marlon Liivaru (04.07.2007) – Nõmme Kalju FC 0/0

August Kamarin Wagner (09.05.2007) – Hellerup IK (DEN) 0/0

Artur Dyakiv (14.03.2007) – Tallinna FC Flora 0/0

Peatreener: Marko Pärnpuu

Abitreener: Indrek Koser

Väravavahtide treener: Ats Kutter

Kehalise ettevalmistuse treener: Hendrik Nälk

Füsioterapeut: Raiko Karpov

Mänedžer: Even Laanemaa