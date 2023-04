Tänak ja Märtin lõpetasid koostöö

"Minu pikaajaline mentor Markko Märtin on otsustanud elus uusi väljakutseid otsida. Meil on temaga nende aastate jooksul olnud imeline teekond, olen igavesti talle tänulik kõige eest, mis ta minu heaks teinud on," kirjutas Tänak sotsiaalmeedias.

My long-time mentor Markko Märtin has decided to take new challenges in his life. It's been an increadible journey together with him through all these years in the WRC.



I'm forever grateful for everything he's done for me.



All the best for the future!