Jabeur sai Charlestoni finaalis tiitlikaitsjast jagu

"Olen seda turniiri juba mõnda aega võita tahtnud. Inimesed on siin mu vastu väga head olnud, mistõttu on tore siin Charlestonis üks hea mälestus luua. Päris hea algus saviväljakute hooajale," ütles tuneeslanna pärast matši lõppu ja lisas, et pühendab võidu enda kolm nädalat tagasi sündinud sugulasele.

Houstonis peetud ATP 250 kategooria turniiril alistas ameeriklane Francis Tiafoe (ATP 15.) öösel vastu esmaspäeva argentiinlase Tomas Martin Etcheverry (ATP 73.) 7:6 (1), 7:6 (6) ning pälvis sellega turniirivõidu.

Pühapäeval oli sama kategooria turniiril Portugalis Estorilis võidukas maailma viies reket Casper Ruud, kes alistas finaalis Miomi Kecmanovici (ATP 40.) 6:2, 7:6 (3).