Kettaheite olümpiavõitja viis hooaja tippmargi üle 70 meetri

28-aastane ameeriklanna alustas seeriat 67.58-meetrise heitega. Allmani kolm järgmist katset mõõtmisele ei läinud, kuid viiendas voorus nihutas ameeriklanna võidutulemuse 70.25-ni, mis on tema karjääri paremuselt kolmas tulemus ja tähistab ühtlasi käimasoleva hooaja maailma tippmarki. Allmani isiklik rekord on 71.46, mille ta heitis aasta tagasi toimunud Tritoni võistlusel.

Huge discus throw world lead for @vallman123 in San Diego



That's her 6th throw over 70m in her career. pic.twitter.com/lqe6Yu5kqm