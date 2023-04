Henri Drell liitus Prantsusmaa kõrgliigaklubiga

22-aastane Drell sõlmis Chorale'ga lepingu, mis kestab käimasoleva hooaja lõpuni. "Henri on väga mitmekülgne mängija, kes on võimeline mängima nii number "kolme" kui ka "nelja" positsioonil. Ta lahkus kodumaalt väga noorelt ning on mänginud Saksamaal ja Itaalias. NBA tütarliigas oli ta oma võistkonnas kindel põhikoosseisu mängija," rääkis klubi peatreener Jean-Denys Choulet võistkonna kodulehele.

Chorale asub Prantsusmaa kõrgliigas 14 võidu ja 14 kaotusega kaheksandal kohal. Põhihooaja lõpuni jääb veel kuus kohtumist, misjärel jätkavad kaheksa parimat heitlust play-off'is.

NBA tütarliigas ehk G-liigas viskas Drell sel hooajal keskmiselt 31,2 minutiga 11,7 punkti, hankis 5,9 lauapalli ja andis 2,6 korvisöötu.