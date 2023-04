Lazio on viimaste aastakümnete parimas hoos

Sergej Milinkovic-Savic viis Lazio 38. minutil juhtima, neli minutit hiljem Adrien Rabiot viigistas, aga kaheksa minutit pärast vaheaega lõi Mattia Zaccagni pealinnaklubi võiduvärava.

Seejuures püsis Lazio Juventuse vastu seitse mängu võiduta ja viimati saadi kuulsast vastasest jagu 2019. aastal ehk enne koroonakriisi. Hetkel ollakse Serie A parima koha kursil pärast 2000. aastal meistriks tulemist.

Viimased kolm mängu võitnud Lazio on kogunud 58 punkti ehk viis enam kui linnarivaal AS Roma, kes sai laupäeval võõrsil jagu AC Torinost 1:0 (8. pen Paulo Dybala). Järgnevad Milano klubid Milan (52 punkti) ja Inter (51). Liider Napoli (74) on ilmselt püüdmatus kauguses.