Madridi Real sai hooaja esimese kodukaotuse, Barcelonal põhjust rõõmustada

Esimest korda sel hooajal kodus lüüa saanud Real asus 16. minutil Pau Torrese omaväravast juhtima, aga 39. minutil õnnestus Samuel Chukwuezel viigistada.

Vinicius Junior viis kolm minutit pärast teise poolaja algust Reali uuesti ette, aga 70. minutil Jose Morales taas viigistas ja 80. minutil lõi Chukwueze ka külaliste võiduvärava.

Real on sel liigahooajal teeninud viis kaotust, neist kaks Villarrealilt, sest ka jaanuaris võõrsil toimunud kohtumises tuli skooriga 1:2 alla jääda.

Kuigi Reali šansid liider Barcelona kinni püüda olid ka enne laupäevast kohtumist nadid, siis nüüd kahanesid võimalused veelgi. Real on kogunud 28 mänguga 59 punkti. Barcelonal on koos 71 silma ja varuks esmaspäevane kodumäng Gironaga.

Kindlasti pole aga Reali jaoks tegemist hea emotsiooniga enne kolmapäeval peetavat Meistrite liiga veerandfinaali avamängu, kus Santiago Bernabeul võõrustatakse Chelseat, kuigi ka Londoni klubi sai laupäeval koduliigas lüüa.

"See oli raske mäng, meil olid omad võimalused ja oleksime võinud lüüa 3:1 ja tempos järele anda, aga nii ei läinud," sõnas Reali peatreener Carlo Ancelotti telekanalile Movistar Plus.

"Oleksime pidanud paremini kaitsma. Kui aus olla, siis on raske olla 100 protsenti motiveeritud, see on täiesti normaalne. Ma ei kahtle, et kolmapäeval on hoopis teine lugu. Hetkel on temperatuur pisut maas, aga kolmapäeval taas laes."