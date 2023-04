Konontšuk: jooksime-jooksime pea laiali ringi

"Mis ei jäänud puudu? Kõigest jäi puudu. Kõik hakkab peast," sõnas Kalev/Cramo mängumees Artur Konontšuk ERR-ile. "Me ei suutnud endast maksimumi anda. Nagu ka eile."

"Just keskendumise poole pealt, jooksime-jooksime pea laiali ringi ja ei teinud just kõige paremaid otsuseid nii rünnakul kui ka kaitses. See nimekiri on päris suur, kust puudu jäi."

Konontšuki sõnul võidab korvpallis alati see, kes rohkem tahab. "Tartu tahtis täna rohkem. Nad võitlesid hästi," kiitis ta vastast. "Neil ka päris keeruline seis, mõned mängijad gripis ja [Märt] Rosenthal käis opil - neil ka päris raske seis. Aga müts maha nende ees."