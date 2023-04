Suurorg: ei oleks tahtnud tühjade pihkudega koju minna

"Kindlasti olen rahul. Ei oleks tahtnud tühjade pihkudega koju minna," sõnas Tartu kasuks kuus punkti visanud Oliver Suurorg. "Olen rõõmus, et täna tuli võit. Eks ta parajalt närviline mäng oli. Madalaskooriline ka, nagu näha, aga õnneks tuli võit."

Visketabavus ei olnud täna kummaltki poolt kiita. "See võib olla sellest, et meil teine päev järjest ja Cramol on olnud üldse tihe nädal," pakkus Suurorg. "Võib-olla ei olnud kõigil mängijatel enam jalgades seda jõudu, et neid viskeid ära panna."

"Vahepeal saime 15-ga ette ja poolajaks jäi kümne peale. Rääkisime riietusruumis, et nad tulevad vihaselt riietusruumist välja. Vahepeal said selle vahe kinni, aga neljandal läks punkt-punkt ja siis oli juba... võis minna ühele poole, võis minna teisele, õnneks tuli meile."

Kohtumise lõpuminutid kujunesid tasavägisteks. Mis sõnum oli peatreener Nikolajs Mazursil? "Ta pidas seda meeles, et me ei oleks emotsionaalsed ega läheks mingite vilede ja asjadega kaasa, vaid mängiks oma mängu, rünnakul pikad rünnakud, hoiaks kaitses asjad korras ja saaks kindlasti laua kätte. See oli tähtis," vastas Suurorg.

Tartul ei olnud seis murevaba, sest mõnda meest segasid probleemid ja mängida tuli kapten Märt Rosenthalita. "Paar meest on puudu, aga õnneks suutsime ülejäänud tiimikaaslastega korvata ja asjad ära teha," sõnas Suurorg.