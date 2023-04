Pariisi olümpiamängudel näeb uut kergejõustikudistantsi

Segatiimide käimisvõistlusel osalevad Pariisi OM-il ühest mehest ja ühest naisest koosnevad 25 võistkonda, kes läbivad maratonidistantsi (42,195 kilomeetrit) mees-naine-mees-naine formaadis teatevõistlusena ehk iga sportlane läbib kahes etapis kokku veidi üle 20 kilomeetri.

Võistlus toimub Pariisis samal rajal kus võisteldakse individuaalsetel käimisdistantsidelgi ehk Eiffeli torni jalamil Pariisi südames.

"Formaat on mõeldud olema innovaatiline, dünaamiline ja ettearvamatu," rääkis WA pealik Jon Ridgeon. "Usume, et see on fännidele kergelt haaratav ning tagab olümpia kergejõustikuprogrammis esmakordselt täieliku sugude võrdsuse."

Maratonkäimise segavõistlus toimub Pariisi olümpiamängudel 7. augusti varahommikul.