Pariis - Roubaix' katsumusel osalevad Laas, Mihkels ja juunioride koondis

Pariis – Roubaix' juunioride arvestuses stardivad tänavu 21 võistkonda, kus Eesti koondise ridades astuvad esile Oliver Rüster, Evar Saul, Virgo Mitt, Gabriel Helmut Aduson ja Oskar Küüt, Martti Lenzius. Bora-Hansgrohe arendustiimi Team Auto Ederi tiimist on stardijoonel ka Karl Kurits, vahendab EJL.ee. Mullu saavutasid Eesti juuniorid parima meeskonna tiitli, Romet Pajur tuli teiseks, Lauri Tamm sai kuuenda, Frank Aron Ragilo 11. ja Virgo Mitt 14. koha.

Vastupidiselt sellele, mida võistluse nimi viitab, ei alga võistlus Pariisist, nagu see oli alguses. Aastakümneid on alguspunkt olnud põhisõidul Compiegne'i linnast, mis asub Prantsusmaa pealinnast umbes 100 kilomeetrit põhja pool ja lõpeb Belgia piiril Roubaix's. Pariis-Roubaix, mida sageli nimetatakse klassikute kuningaks või põhjapõrguks, on rattahooaja kolmas monument ja vaieldamatult kõige sündmusterohkem.

Paris-Roubaix Juniors, juunioride rahvuste karikavõistluste esimene etapp, toimub pühapäeval 111,1 kilomeetri pikkusel distantsil Lecelles'ist Roubaix velodroomile. Sõitjaid ootab 17 munakivisillutisega sektorit, kokku 29,2 kilomeetrit.

Samuti pühapäeval toimuval Pariis - Roubaix' meeste sõidul on kavas 256 kilomeetrit ja esimene munakivisektor algab 96 kilomeetril. Sel korral tuleb munakividel läbida 29 sektorit kokku 54,5 kilomeetrit. Oluline fakt on see, et Põhja-Prantsusmaa nädalavahetuse ilma prognoos lubab tugevat vihmasaju võimalust.

Üheksal korral Pariis - Roubaix' stardis olnud Jaan Kirsipuu lõpetas edukalt seitse sõitu ning jõudis 1996. ja 1997. aastal vastavalt 16. ja 14. kohale. Tänavu teeb oma neljanda stardi Pariis - Roubaix´l Martin Laas (Astana Qazaqstan Team) ja debüüdi Madis Mihkels (Intermarche-Circus-Wanty)