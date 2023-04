Hoki U-18 noortekoondis teenis Soomes võidu ja kaotuse

Kolmapäeva õhtul pööras Eesti noortekoondis mängu viimase kolmandikuga enda kasuks, võites 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Värava viskasid Artjom Masljonov ja Maksim Burkov, soomlastest oli täpne Marius Koivisto.

Neljapäeval pidid Eesti noored tunnustama vastase 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) paremust, Pääsukeste mõlemad väravad viskas Burkov, KooKoo poolel tegid skoori Onni Pietiläinen, Juuso Kuisma ja Eelis Koho.

Eesti U-18 koondise peatreener Balint Fekti avaldas heameelt, et koondisel avanes võimalus U-18 SM-Liigasse kuuluva meeskonna vastu kaks kontrollmängu pidada. "Kokkuvõttes mängisime hästi, kuid parandamisruumi muidugi on. Eelkõige peavad mängijad meeles pidama, et väljakul tegutseme nii nagu kokku leppisime, mitte ei lähe vanade harjumuste juurde tagasi. Liigume edasi samm haaval ja järgmiseks sammuks on esmaspäeval MM-i avamäng Itaaliaga," ütles Fekti.

Pühapäeval lendab koondis Sloveeniasse, kus alustab esmaspäeval U-18 MM-i I divisjoni B-grupi turniiri. Pääsukeste vastasteks on Itaalia, Austria, Lõuna-Korea, Sloveenia ja Poola.

Eesti U-18 noortekoondise kandidaadid

Väravavahid

Christopher REMBETTI (01.08.2005) – Mikkeli Jukurit U18 (FIN)

Simon SILDRE (12.02.2008) - Tallinna HC Panter

Hans-Kristjan TISLER (15.03.2006) - Tallinna HK Tornaado

Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – Strömsbro J18 (SWE)

Kaitsjad

Brandon ABRELDAAL /20.02.2006) - Tallinna HK Tornaado

Taavi AHMAN (16.04.2005) – Tartu Välk 494

Nikita ANTONOV (20.06.2007) - Brunflo IK (SWE)

Maksim BELOUSSOV (24.04.2006) – Kohtla-Järve SK Viru Sputnik

Leonid GATILOV (22.12.2005) - Kohtla-Järve SK Viru Sputnik

Roland LUHT (26.02.2006) – Tallinna HC Panter

Daniel MÄTTIK (04.11.2005) - Lahti Pelicans U18 (FIN)

Jegor PROSKURIN (14.05.2005) – Tallinna HC Panter

Aleksandr SMIRNOV (25.01.2005) – Narva PSK

Markus VOOR (03.04.2006) – Tallinna HK Tornaado

Ründajad

Artjom ABELJANOV (03.04.2007) – Tallinna HC Panter

Martin ANOHHIN (08.12.2005) – Narva PSK

Maksim BURKOV (02.06.2006) – Narva PSK

Akim FROLKOV (10.06.2006) – Tallinna HK Tornaado

Aleksandr ILJIN (22.11.2005) – MKM 05 (RUS)

Pärtel Koit KOSE (23.01.2006) - Tallinna HC Panter

Artjom MASLJONOV (14.09.2006) – Kiekko-Vantaa (FIN)

Demid MOROZOV (03.12.2006) – Tallinna HK Tornaado

Martin NOVITSKIY (30.03.2005) – Kohtla-Järve HC Everest

Robin SEPMA (12.07.2005) - Tartu Välk 494

Niklas SILDRE (15.04.2005) – Tallinna HC Panter

Rico SOOTS (05.06.2007) – Tallinna HC Panter

Nikita TAILAKOV (12.11.2006) – Kohtla-Järve SK Viru Sputnik

Marcos TIMMUSK (24.02.2005) - Tartu SK Kajakas

David TIMOFEJEV (04.08.2006) – Kiekko-Vantaa (FIN)

Paul VAHI (30.07.2006) – Tallinna HK Tornaado

Max VÄLJA (12.12.2005) – Narva PSK



Peatreener: Balint FEKTI

Abitreener: Pelle SILDRE

Abitreener: Gennadi KOROBOV

Väravavahtide treener: Tino TURKIA

Tehnik: Alex VANHALA

Füsioterapeut: Siret KALBUS

Võistkonna juht: Semjon SOLOMANIN