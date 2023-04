Tänak tahab Ogier' jätkamist: oleks tore, kui ta meile teed puhastaks

Ogier on tänavu võitnud mõlemad rallid, kus ta on kaasa löönud ja edestab MM-sarja üldarvestuses teisel kohal olevat Thierry Neuville'i kolme punktiga. Eelmise hooaja lõpus osales Ogier kolmel järjestikusel rallil, kui sai Uus-Meremal teise, Hispaanias esi- ja Jaapanis neljanda koha.

"Võib öelda, et ta pole päriselt lahkunud," sõnas Tänak intervjuus DirtFishile. "Ta on eelmise aasta lõpust saadik teinud kaasa pea igal rallil, ta on alati kohal. Tema poolt oli kaval jätta Rootsi ralli vahele, et Mehhikos saada hea stardipositsioon."

"MM-sarja ja kogu ralli jaoks oleks parim, kui ta jääks WRC-sse. Oleks tore, kui ta ka meile teed puhastaks," lisas Tänak kavalalt.

Toyota pealik Jari-Matti Latvala on eelnevalt avaldanud, et Ogier osaleb sel aastal seitsmel rallil, aga see arv võib ka suureneda. "Teen tiimiga koostööd, et valida nende ja enda jaoks parimad rallid. Olen siin, et nautida ja meeskonnale tuua võimalikult palju punkte," sõnas Ogier.