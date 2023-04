Kõik Iirimaal mängivad Eesti jalgpallurid teenisid kolm punkti

Kõik Iirimaa kõrgliigas mängivad Eesti jalgpallurid kuulusid reede õhtul oma koduklubi algkoosseisu, kõik olid võidukad ja neljast kolm said kirja täismängu.

Kõige dramaatilisemalt võitis Frank Liivaku ja Bogdan Vaštšuki koduklubi Sligo Rovers, kes lõi 2:1 võidumängus Dundalki üle võiduvärava 90. minutil. Liivak tegi täismängu, teise poolaja alguses kollase kaardi saanud Vaštšuk vahetati 68. minutil välja, kirjutab Soccernet.ee.

Täismängu teinud Markus Poom aitas Shamrock Roversil 2:0 jagu saada Bohemianist ja samuti kõik minutid algusest lõpuni mänginud Vladislav Kreida koduklubi St. Patrick's Athletic oli 4:0 parem Cork Cityst.

Tabelis on kõige parem positsioon Sligo Roversil, kes on 12 punktiga kolmandal kohal. Shamrock Rovers ja St. Patrick's Athletic on kaheksa mänguga kogunud 11 punkti ning asuvad kümne meeskonna konkurentsis vastavalt viiendal ja seitsmendal tabelireal.