Maailma viies reket pääses tänavu esmakordselt poolfinaali

Ruud oli veerandfinaalis 6:3, 6:0 üle tiitlikaitsjast Sebastian Baezist (ATP 32.), sealjuures päästis norralane 39 minutit kestnud teises setis kõik neli argentiinlase murdepalli.

"Sebastian on tugev mängija ja mõnikord võib skoor natuke valetada," sõnas Ruud võidu järel. "See on aga tennis: sellel spordiala saavad otsustavaks väikesed asjad ja kui need on kaldu sinu poole... see on minu hooaja esimene poolfinaal, nüüd on minu jaoks tähtis hästi mängida ja veel matše võita. See on minu liivahooaja jaoks väga hea algus."

Nelja parema seas kohtub Ruud prantslase Quentin Halysiga, asetatud mängijatest pääses poolfinaali ka serbalne Miomir Kecmanovic, kes kohtub Marco Cecchinatoga.