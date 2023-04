Partizan jõudis Djokovici silme all Euroliiga play-off'i

Partizan suurendas põhihooaja eelviimases mängus Monaco vastu kolmandal veerandajal oma edu 15-punktiliseks, lubas Prantsusmaa klubi mängu tagasi ja viimasel perioodil ka juhtima, aga pidas lõpuminutitel vastu ning viimasest viiest matšist saadud neljas võit viis Serbia meeskonna play-off'i.

Tennisetähe Novak Djokovici ja tema perekonna silme all mänginud Partizani vedasid 22 punkti visanud Zach Leday ja Aleksa Avramovic, üleplatsimees oli Monaco kasuks 23 punkti visanud Elie Okobo.

Hooajal 2009/10 jõudis Partizan edasi kahest alagrupifaasist ning alistas kolme võiduni peetud veerandfinaalis Tel Avivi Maccabi, enne kui Final Four'is tuli kolme punktiga alla vanduda Piruse Olympiakosile.

Euroliigas on lahtised veel kaks viimast play-off'i viivat kohta, millele võitlevad Kaunase Žalgiris, Istanbuli Fenerbahce ning Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubi Baskonia. 32-st võimalikust neid klubisid puudutavast viimase vooru stsenaariumist 20 jätavad kaheksa parema seast välja Žalgirise, kaheksa Baskonia ja neli Fenerbahce.

