Kompany juhendatav Burnley pääses esimesel katsel tagasi kõrgliigasse

Eelmisel hooajal kogus Burnley kõrgliigas 35 punkti ja langes esiliigasse, päästvast 17. kohast jäi neid lahutama kolm silma.

Seejärel asus Burnley peatreeneriks Manchester City legend Vincent Kompany, kelle käe all on klubi teinud hiilgava hooaja: viimati novembris kaotusekibedust tundma pidanud meeskond on 39 mänguga saanud 25 võitu ja 12 viiki, teisel kohal olevast Sheffield Unitedist ollakse ees 11 punktiga.

"On pühad, veel jäänud seitse mängu ja me saame juba pidutseda. Me ei oodanud seda," tõdes Kompany reedel. "Tahtsime seda ühel hetkel tunda, aga nii kiirelt on see eriti hea. See ei ole olnud lihtne hooaeg, aga nüüd tähistavad mängijad nagu lapsed ja seda on lõbus näha."

Otse Premier League'i pääseb suure tõenäosusega ka Sheffield United, kes edestab kolmandal kohal olevat Luton Towni kaheksa punktiga. Viimane edasipääseja selgub play-off'is, kuhu on kuus vooru enne hooaja lõppu reaalne võimalus pääseda umbes kümnel meeskonnal.