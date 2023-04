Jooksikute seas olnud Vahtra aitas tiimikaaslase pjedestaalile

Prantsusmaal lõppenud 69. Region Pays de la Loire velotuuril (UCI 2.1) võidutses neljandal etapil (177,8 km) Norra rattur Frederik Dversnes (Uno-X Pro Cycling Team). Norman Vahtra (Go Sport – Roubaix Lille Metropole) oli pikalt jooksikute hulgas.

Dversnesile (4:02.38) järgnesid taanlane Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling Team) ja eestlaste tiimikaaslane Jeremy Leveau. Esimeses grupis lõpetas kuus ratturit, kirjutab EJL.ee.

"Kuna lõpuring oli minu jaoks lootusetult raske, siis tahtsin eest ära saada, et oleks peagrupiga veidi puhvrit," rääkis Vahtra etapi järel. "Ühel hetkel saadi mind kätte, kuid vedasin seejärel enne tõusu tiimi liidri pundi ette, kus toimuski hiljem otsustav rünnak. Olen väga rahul, et minul oli selles suur osa kanda, et ta sinna sisse sai."

Vahtra kaotas lõpuks võitjale seitsme minuti ja 12 sekundiga ning sai 53. koha ning Rait Ärm 14 minuti ja 39 sekundiga, teenides 72. tulemuse.

Kokkuvõttes kerkis võitjaks Kamp, talle järgnesid Dversnes (+0.11) ja Valentin Ferron (TotalEnergies; +0.15). Leveau pidi leppima neljanda kohaga, kaotades võitjale 17 sekundiga. Vahtra oli üldarvestuses 38. (+7.30) ja Ärm 66. (+15.00).