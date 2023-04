Neidude U-19 jalgpallikoondis alustas valikturniiri võiduga

Eesti neiud haarasid mängu juhtohjad kiiresti enda kätte, kui 12. minutiks asuti tänu Lisandra Rannasto tabamustele 2:0 juhtima: avavärava puhul saatis äärepoolkaitsja Marie Kiiviti eeltöö järel palli tühja väravasse, teine värav sündis Katrin Kirpu tsenderduse jätkuna. Eesti jätkas domineerimist ka kogu ülejäänud kohtumise vältel ning kuigi rohkem palli väravasse toimetada ei õnnestunud, tegutseti kaitses kindlalt ning oma seljatagune hoiti puhtana, vahendab jalgpall.ee.

Neidude U-19 koondise peatreeneri Taavi Midenbriti sõnul alustas Eesti mängu väga fokusseeritult vaatamata tõsiasjale, et kohtumise algus viibis pool tundi. "Kiired väravad näitavad, et alustasime mängu väga hästi. Esimene poolaeg oli meie kontrolli all, tekitasime palju momente – teadsime, kuhu ruum tekib ning kasutasime seda edukalt ära. Poolaja keskel muutis vastane vahetustega oma formatsiooni, aga mängijad olid ka selleks valmistunud ning tunnetasid hästi olukordi ära," jäi Midenbritt avapoolajaga rahule.

"Teine poolaeg oli võitluslikum ja meie ülekaal ei olnud enam niivõrd suur, kuigi mõned momendid meil siikis tekkisid. Samas suutsime mängu piisavalt enda käes hoida, et vastasel väga häid võimalusi tagasitulekuks ei olnud. Kindel, kontrollitud ja aus võit," lisas Midenbritt.

Võistkonna tänase esitusega jäi rahule ka koondise kapten Marta Liisa Staalfeldt. "Mängisime väga hingestatult. Usun, et tänane võit oli väga võistkondlik: edu ei tulnud mitte individuaalsete oskuste pealt, vaid tänu sellele, et olime võistkonnana üksteise selja taga. Tulime seda turniiri võitma ning tunnen, et võistkonnas on ind ja tahe suurem kui kunagi varem," rääkis Staalfeldt.

Järgmine kohtumine ootab Eesti neidusid ees esmaspäeval, 10. aprillil, kui vastamisi minnakse Walesiga. Turniiri võõrustaja alistas avakohtumises Kasahstani 5:2 ning hoiab sellega tabelis esikohta.

"Siiani oli meie põhiline fookus Kasahstanil. Täna saavad tüdrukud võitu nautida, treeneritega hakkame aga nüüd Walesi mänguks valmistuma. Sellest, kuidas Wales mängib, on meil üldine pilt olemas ning usun, et kui me olukorrad hästi lahendame ja momente tunnetame, on võimalik ka esmaspäeval hea tulemus teha," sõnas Midenbritt ning lisas, et kõik mängijad on terved ja otsustavaks kohtumiseks mänguvalmis.

Eesti koondis mängib B-tugevusgrupis. Alagrupi võitja tõuseb 2023/24. aasta võistlussarja esimeseks ringiks A-tugevusgruppi, teise ja kolmanda koha saavutanud võistkonnad jätkavad samal tasemel.