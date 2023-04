Rein Taaramäe tõusis Baskimaal 20 parima piirimaile

Higuita edestas 164,5-kilomeetrise ja 3187 tõusumeetriga etapi finišis itaallast Andrea Bagiolit (Soudal - Quick Step) ja taanlast Mattias Skjelmoset (Trek - Segafredo). Kokkuvõttes tõusis Higuita kaheksandaks. Rein Taaramäe lõpetas liidrigrupis ja sai 21. koha, tuuri üldarvetuses kerkis eestlane nelja koha võrra 22. positsioonile (+2.08).

Üldliidrina jätkab kaks eelmist etappi võitnud Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), kes pälvis reedesel etapil 10. koha. Teisel kohal olev Mikel Landa (Bahrain - Victorious) kaotab taanlasele 13 sekundiga ja kolmandal kohal olev David Gaudu (Groupama - FDJ) 31 sekundiga.

Baskimaa velotuur lõppeb laupäeval 137,8 kilomeetri pikkuse mõõduvõtuga.

"Who's going to stop him? !"



Sergio Higuita wins Stage 5 of @ehitzulia after a long hot day in the saddle



Andrea Bagioli

Mattias Skjelmose@BORAhansgrohe | #Itzulia2023 | @HiguitSergio pic.twitter.com/bpSJCPM6RK