Kasahstanile ajaloolise medali võitnud kergejõustiklane jäi dopinguga vahele

Kergejõustikus puhta spordi eest vastutav ühendus AIU (Athletics Integrity Unit) määras Jerutole esialgu ajutise võistluskeelu tuvastamata keelatud aine kasutamise eest. Lõpliku otsuse Jeruto võistluskeelu ja selle pikkuse osas langetab rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA).

Keenia päritolu Jeruto tegi eelmisel suvel ajalugu, kui ta võitis naiste 3000 meetri takistusjooksus Kasahstani kõigi aegade esimese MM-kulla. Jeruto võiduaeg 8:53,02 tähistab MM-võistluste rekordit.

The AIU has provisionally suspended Norah Jeruto (Kenya/Kazakhstan) for the use of a Prohibited Substance/Method (ABP).



