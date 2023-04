Endine kolmikhüppe valitseja naaseb tippsporti

"Arvan, et on õige aeg hakata valmistuma Pariisi olümpiamängudeks. Olen treeninud ja oma füüsilist vormi testinud. Mõistsin, et jalad on ikka veel valmis kaugele hüppama ja medaleid võitma," kirjutas Tamgho Instagramis. Kolmikhüppaja lisas, et tal kulub tippvormi jõudmiseks kuus kuud ning tema eesmärgiks on osaleda järgmisel suvel toimuvatel Pariisi olümpiamängudel.

Tänaseks 33-aastane Tamgho lõpetas sportlaskarjääri 2019. aastal. Viimastel aastatel on ta juhendanud Burkino Faso hüppajat Hugues Fabrice Zangot, kes võttis 2021. aastal enda nimele Tamghole kuulunud sisemaailmarekordi.

Tamgho pole erinevate probleemide tõttu kordagi olümpiamängudel osalenud, kuid tal on ette näidata 2013. aasta MM-kuld, 2010. aasta sise-MM-i kuld, 2010. aasta EM-pronks ja 2011. aasta sise-EM-i kuldmedal. Ühtlasi on Tamgho üks seitsmest mehest, kes on hüpanud kaugemale 18 meetrist. Prantslase isiklik rekord on 2013. aasta MM-il hüpatud 18.04.