60-aastase snuukrilegendi MM lõppes kvalifikatsioonis

Kuuel aastal snuukri MM-finaali jõudnud, ent igal korral vastase paremust tunnistama pidanud White jäi neljapäeval O'Donnelli vastu 2:7 kaotusseisu ning ei suutnud sellest välja ronida ja kaotas kohtumise 4:10.

"Massiivne tänu kõigile toetuse eest. Pettumustvalmistav lõpp hooajale, aga see on see mäng, mida ma armastame," kirjutas White pärast kaotust sotsiaalmeedias.

Neljapäeval langes kvalifikatsiooniturniiril välja ka Andres Petrovi alistanud 16-aastane Stan Moody, kes pidi tunnistama Hiinast pärit Zhang Anda 10:3 paremust.

Snuukri maailmameistrivõistluste põhiturniir algab Sheffieldis 15. aprillil.