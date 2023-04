Kraken kindlustas esimest korda koha Stanley karikasarjas

Kraken võõrustas öösel vastu reedet Arizona Coyotesi ning läks kodupubliku ees esimese perioodi 20. minutil kohtumist juhtima. Kraken lisas teise perioodi esimese kuue minutiga veel kaks väravat ning vastas kolmandal perioodil Arizona esimesele väravale enda neljandaga. Coyotesil õnnestus veel 40 sekundit enne mängu lõppu teine värav tabloole panna, kuid sellest jäi väheks ja Kraken kindlustas 4:2 võiduga meeskonna lühikese ajaloo jooksul esimest korda koha Stanley karikasarjas.

"See on uskumatu, raske sõnadesse panna. See põnevus, kasv, need sammud ja viisid, kuidas oleme kokku tulnud. Loomulikult on see põnev, kõik on väga põnevil play-off'i pääsemisest. See on meie unistus olnud ja selleni jõudmine teisel aastal on eriline," ütles Krakeni mängumees Jaden Schwartz pärast võitu.

Seattle Kraken asutati 2021. aastal ning esimesel hooajal pälvis meeskond 82 mängust 27 võitu ja jäi Pacific divisjonis viimaseks. Sel hooajal on USA lääneranniku meeskond kogunud 78 mängust 44 võitu, kindlustades sellega koha hooajajärgses Stanley karikasarjas.

