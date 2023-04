Valgevene jäi ilma noorteklassi EM-finaalturniiri korraldusõigusest

Kui pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse otsustas suur osa maailma spordist eemaldada võistlustelt nii Venemaa kui ka Valgevene esindajad, siis jalgpallis käituti erandlikult ja neile määrati erinevad sanktsioonid.

Näiteks ei saa Valgevene koondised ja klubid pidada mänge kodupinnal, aga võivad rahvusvahelistest sarjadest osa võtta. Nii osaleb ka Valgevene täiskasvanute koondis äsja alanud Euroopa meistrivõistluste valikturniiril.

"Pidasime nõu ja oleme võtnud ära kuni 19-aastaste naiste Euroopa meistrivõistluste turniiri," sõnas eelmisel nädalal taas UEFA presidendiks valitud sloveen Aleksander Ceferin. "Ülejäänud osas uurime olukorda ja vaatame, mida 28. juunil järgmisel täitevkomitee koosolekul otsustame."

Ceferin lisas, et Venemaa klubid ja rahvuskoondised jäävad UEFA egiidi all toimuvatelt võistlustelt eemale seni, kuni Ukrainas kestab sõjategevus. "Minu arvamus on, et kuni sõjategevus ei peatu, on meil väga raske midagi muuta," sõnas ta.

Hetkel pole neidude EM-finaalturniirile uut korraldajat leitud.