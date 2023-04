Kalev/Cramo tagasitulek Prantsusmaalt kujuneb katsumuseks

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna naasmine Prantsusmaal toimunud eurosarja kohtumiselt on riigis valitseva streigiolukorra tõttu takerdunud.

Kalev/Cramo kaotas kolmapäeval FIBA Euroopa karikasarja poolfinaali korduskohtumise Cholet'le 59:81 ja langes kahe mängu summas 15 punktiga konkurentsist. Reedel ootab ees aga Eesti-Läti liiga poolfinaal Riia VEF-iga.

Esialgse plaani kohaselt pidi Kalev/Cramo meeskond neljapäeval kell 13 juba Tallinnas maanduma, aga korrigeeritud kava kohaselt võib minna tervelt 24 tundi kauem.

"Pidime täna kell 13 Tallinnas maanduma, aga Prantsusmaal toimuvate streikide tõttu tühistati kõik meie lennud (ja ka tühistatud lendude asemele broneeritud lennud)," kirjutas Kalev/Cramo ühismeedias.

Viimase plaani kohaselt rendidakse Nantes'ist rendiautod ja sõidetakse nendega Brüsselisse. Teekond kestab enam kui seitse tundi ja ka mängijad ise peavad rooli istuma.

Seejärel loodetakse teha väike uinak ja lennata Tallinna, kus maandumine on planeeritud reedel kella ühe paiku lõunal. Mäng VEF-i vastu toimub aga õhtul kell 19.00 Unibet Arenal ehk reisiväsimusest tuleb kiirelt üle olla. "Elu on seiklus, tulge homme saali, meil on tuge vaja," edastati üleskutse poolehoidjatele.

Eesti-Läti liiga esimeses poolfinaalis on kolm tundi varem vastamisi BC Prometei ja Tartu Ülikool Maks & Moorits.