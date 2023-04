Seitsmekordne maailmameister snuukri MM-i põhiturniirile ei jõudnud

Viimati 2012. aastal snuukri MM-i põhiturniirile pääsenud šotlane tegi matši jooksul küll oma karjääri 777. century, aga tunnistas, et ei mänginud piisavalt kõrgel tasemel. "On jätkuvalt väga kaugeks unistuseks, et mul õnnestub kunagi veel Crucible'is [hall Sheffieldis, kus snuukri MM-i põhiturniir toimub - toim] mängima tulla. See on suure kahtluse all, aga see on unistuseks," rääkis Hendry.

Iirlane Ken Doherty alistas kvalifikatsiooni avaringis 12-kordse naiste maailmameistri Reanne Evansi ning Michael Holt oli 10:8 üle Ng On-yeest, Marco Fu jäi 5:10 alla Martin O'Donnellile.

Eesti esimene profimängija Andres Petrov piirdus kvalifikatsiooniturniiril samuti ühe matšiga, kui jäi 7:10 alla 16-aastasele Stan Moodyle.

Snuukri maailmameistrivõistluste põhiturniir algab Sheffieldis 15. aprillil.