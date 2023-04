Maailma esireket: Vene, Valgevene mängijad oleks pidanud saama võistluskeelu

Wimbledoni slämmiturniir keelas mullu Venemaa ja Valgevene mängijatel seal osalemise, kuid ütles märtsis, et ootab neid nüüd neutraalsete sportlastena tagasi.

"Pärast teist maailmasõda ei võinud Saksa, Jaapani ega Itaalia mängijad Wimbledonis mängida. Selline asi oleks Venemaa valitsusele võib-olla näidanud, et see pole seda väärt. Oleme vaid sportlased, väike hammasratas kogu maailmas, aga sport on tähtis ning seda on alati propaganda tarbeks ära kasutatud," rääkis Swiatek kolmapäeval.

Poolatari sõnul näitasid WTA ja ATP pärast sõja algust üles puudulikku juhtimist, mistõttu on tennises valitsemas kaootiline olukord. "Tennis oleks võinud [invasiooni] algusest peale teha rohkem, näitamaks, et mängijad on sõja vastu. Nad peaksid aitama meil selle olukorraga riietusruumis paremini toime tulla, sest atmosfäär seal on üsna pingeline," sõnas Swiatek.

"Nüüd oleks see [võistluskeeld] Venemaa ja Valgevene sportlaste vastu ebaaus, sest selle otsuse oleks pidanud vastu võtma aasta eest. See pole nende süü, et neil on sellised passid: nende olukord on üsna raske ja neil on keeruline sellest avalikult rääkida," lisas poolatar.