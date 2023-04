Peruu jäi nädalaga ilma kahe suurvõistluse korraldusõigusest

Rahvusvaheline kergejõustikuliit WA teatas kolmapäeval, et Peruu on loobunud järgmisel aastal toimuvate U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistluste korraldamisest. Juba varem jäi Lõuna-Ameerika riik ilma ka U-17 jalgpalli MM-i korraldusõigusest.

"Peruu kergejõustikuliit andis WA-le teada, et ebastabiilse poliitilise olukorra ja rahvarahutuste tõttu on föderatsioonil ja kohalikul korralduskomiteel võimatu järgmisel aastal võistlusi korraldada," kirjutas WA pressiteates. Lisaks tabas märtsis Peruud ka tsüklon, mille tagajärjel on hukkunud vähemalt kuus inimest.

U-20 vanuseklassi MM pidi Limas toimuma järgmise aasta 26.-31. augustil, rahvusvahelise kergejõustikuliidu sõnul antakse uuest korraldajalinnast teada võimalikult ruttu.

Nädala alguses teatas rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA, et Peruult võetakse ka tänavu 10. novembrist 2. detsembrini toimuva U-17 noormeeste MM-i korraldusõigus, sest riik pole suutnud õigeaegselt tagada vajaliku infrastruktuuri valmimist.