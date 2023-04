Lõputõusul võimu näidanud Vingegaard tõusis Baskimaal liidriks

Kohe kolmapäevase, kuue kolmanda kategooria tõusuga etapi alguses läksid eest kolm meest, kelle sekka kuulus ka Rein Taaramäe (Intermarche - Circus - Wanty) meeskonnakaaslane Georg Zimmermann.

Jooksikud püüti lõplikult kinni umbes 25 km enne finišijoont, seejärel proovisid õnne Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), James Knox (Soudal-QuickStep) ja Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), kaks viimast langesid võidukonkurentsist alles viimasel kilomeetril ning karmil lõputõusul ei olnud vastaseid Vingegaardile.

Kaks sekundit kaotasid taanlasele hispaanlased Mikel Landa (Bahrain Victorious) ja Enric Mas (Movistar), kaheksa sekundiga jäid maha Ion Izagirre (Cofidis) ning David Gaudu (Groupama-FDJ). Vingegaard tõusis ühtlasi üldliidriks, Landa kaotab talle teisena viis ja Gaudu kolmandana 16 sekundit.

Taaramäe lõpetas Vingegaardile 30 sekundit kaotanud peagrupis ning on kokkuvõttes 33. kohal (+1.08).

"Pean ootama esimesi etappe, kus reaalselt lõpus ka tõusud on, siis on näha, kuhu platseerun ja mis edasi saaks teha – kas panna kokkuvõtet enda peale, aidata kedagi tiimist või proovida jooksikute sekka pääseda," rääkis Taaramäe pärast teist etappi.

"Minu jaoks on Baskimaa tõusud liiga plahvatuslikud ja eriti kolmandal etapil, aga siiski olen mägedemees ehk see on mulle üle keskmise sobiv velotuur. Viimasel päeval on tegemist korralike mägedega. Kui sinnani mängus püsin, siis võin hea kokkuvõtteni jõuda," lisas eestlane.