Neidude jalgpallikoondis jäi Poolale kindlalt alla

Kevadisel valikturniiril alagrupi võitnud ja finaalturniirile pääsenud Poolal kulus Eesti kaitseluku lahti muukimiseks 18 minutit, kuniks äärelt kasti jõudnud tsenderduse saatis efektselt võrku Roksana Jagodzinska. Kaheksa minutit hiljem teenis poolakate kasuks penalti Inez Sikora ning selle realiseeris Iga Witkowska.

Pooltunni täitudes sündis Eesti neidude kolmapäevase kohtumise parim võimalus, kui Liisi Karilaid lõikas edukalt vahelt vastase söödu ning jõudis ka löögile, ent pall tabas paraku latti. Vaheajapausile mindi võõrustajate kolmeväravalises eduseisus, sest 38. minutil tõstis kasti murdnud Anna Gliszczynska palli efektselt üle väravavahi.

Poola domineeris selgelt ka teist poolaega, mille jooksul jõuti sihini veel kolmel korral. 78. minutil sündinud värav läks kirja Eesti omaväravana, 85. minutil realiseeris penalti Julia Gutowska ning lõppseisu vormistas mängu viimastel minutitel Wiktoria Kuprowska.

Neidude U-17 koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul peavad Eesti neiud mängudes suuremate riikidega näitama järjepidevalt oma parimat taset ning eksimusteks ruumi ei anta. "Nägin mitmeid õnnestumisi, olime pärast esimest poolaega kenasti mängus sees. Kui mõnes teises mängus Poola vastu oleme tegutsenud väga kaitsest lähtuvalt, siis tänane oli sellest veidi erinev. Tänane mäng oli meile väga kasulik, kuid kahjuks tuli mõnedes momentides sisse ootamatuid eksimusi. Näen, et peaksime suutma neid olukordi lahendada ilma, et need lõppeksid vastase väravaga," võttis Ševoldajeva mängu kokku.

Eesti ja Poola neidude U-17 koondised kohtuvad taas laupäeval, 8. aprillil kell 13. "Mängijatel peaks olema üsna hea ülevaade ja tunnetus nendest kohtadest, mida me saame kontrollida ja paari päevaga järgmiseks mänguks muuta. Kindlasti vaatame tänase mängu üle ja analüüsime seda. Momendid, mida parandada, on meile teada ja oleme ka varasemalt tõestanud, et suudame kvaliteetsemalt toimetada nii palli võitmisel, säilitamisel kui mängu sidumisel," rääkis Ševoldajeva.

Maavõistlusmängudega valmistub neidude U-17 koondis maikuus toimuvaks koduseks EM-finaalturniiriks, kus osalevad lisaks Eestile ja Poolale ka Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Rootsi ja Šveits. Kahe neljaliikmelise alagrupi koosseis selgub 13. aprillil toimuval loosiüritusel.

Neidude U-17 koondise koosseis kohtumistes Poolaga:

Väravavahid

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 17/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 7/0

Kaitsjad

Anna Mariin Juksar (02.06.2006) – Saku Sporting 21/0

Viktoria Toding (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 18/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 16/0

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu 15/0

Liisi Karilaid (22.09.2006) – JK Tabasalu 15/0

Dajana Smirnova (21.03.2007) – Tallinna FC Flora 8/0

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 7/1

Ranele Valk (28.07.2007) – Viimsi JK 6/0

Katriin Rodi (21.08.2007) – Tartu JK Tammeka 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Jane Mirjam (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus ja Viljandi JK Tulevik ÜN 23/3

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu 23/1

Aleksandra Kelli (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 20/8

Kätrin Välba (17.08.2006) – Viimsi JK 16/1

Elisabeth Õispuu (19.11.2007) – Tallinna FC Flora 16/1

Kristina Borotõnskaja (24.08.2007) – Tallinna FC Flora 9/1

Marta Panova (27.03.2007) – Tallinna FC Flora 5/0

Diana Salamatova (16.02.2007) – JK Tallinna Kalev 5/0

Carola Erik (13.07.2006) – Tartu JK Tammeka 4/1

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreener: Reivo Vinter

Kehalise ettevalmistuse treener: Maria Sootak

Väravavahtide treener: Mattias Traublum

Füsioterapeudid: Anette Rõõmussaar, Riina Riisik

Mänedžer: Merily Toom