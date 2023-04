UEFA valis Ceferini kolmandat korda presidendiks

Ceferin jätkab Euroopa jalgpalli katusorganisatsiooni presidendina kuni aastani 2027. Sloveenlase kandidatuuri kiitis heaks 55-liikmeline delegaatide nõukogu.

"See tähendab tõesti mulle väga palju. See on suur au, aga samas ka suur vastutus jalgpalli ees. Ma annan endast parima, et mitte jalgpalli alt vedada," ütles 55-aastane sloveen kolmapäeval.

Ceferin valiti esimest korda presidendiks 2016. aastal, kui Michael Platini eetikareeglite rikkumiste tõttu tagasi astus. Rikkumiste seas oli kahe miljoni Šveitsi frangi võtmine rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA tollaselt juhilt, kuid hiljem põlu alla langenud Sepp Blatterilt.