Müncheni Bayerni teekond koduses karikasarjas lõppes veerandfinaalis

Saksamaa kõrgliiga liider Bayern alustas mängu hästi ja läks 19. minutil Dayot Upamecano väravast kohtumist juhtima. Bundesligas neljandat kohta hoidev Freiburg vastas kaheksa minutit hiljem, kui Nicolas Hofler mängu viigistas ning meeskonnad läksid poolajapausile seisul 1:1.

Teisel poolajal hoidis Bayern survet peal, kuid ei leidnud sellest hoolimata teist väravat. Mängu lisaminutitel katsus Müncheni keskväljamees Jamal Musiala enda karistusalas palli käega ning Freiburgile anti penalti, mille realiseeris Lucas Holer, lõpetades sellega Bayerni teekonna koduses karikasarjas.

Äsja Bayerni peatreeneriks saanud Thomas Tuchel võttis tulemuse eest vastutuse. "Meil olid head hetked, mille oleks võinud ära kasutada, aga me ei suutnud seda teha. Ma pole vihane, me andsime kaks väravat kahe löögiga. Ma ei mäleta Freiburgi poolt enam võimalusi," ütles Tuchel. "Aga lõppude lõpuks oli see meie viga. Oleme väga pettunud, et kaotasime koduväljakul veerandfinaalis.

Teisipäeval kindlustas enda koha Saksamaa karikasarja poolfinaalis ka Frankfurti Eintracht, kes alistas koduväljakul Berliini Unioni 2:0.

Karikasari jätkub kolmapäeva õhtul, kui omavahel kohtuvad Nürnberg ja Stuttgart ning tiitlikaitsja RB Leipzig ja Dortmundi Borussia.