Kalev/Cramo kaotas poolfinaali kordusmängus avaveerandi üheksa punktiga

Avaveerandil eksisid Kalev/Cramo poolt vaadates seisul 8:11 kaugviskel nii Kregor Hermet kui Artur Konontšuk, seejärel viisid Dominic Artise kaks järjest tabanud kolmest hoopis võõrustajad üheksa punktiga ette. 1.17 enne avaveerandi lõppu tabas nurgast kaugviske ka Kim Tillie ning Cholet haaras juba 20:8 edu, perioodi lõpusekunditel suutis Kalev/Cramo õnneks palli kaugelt läbi rõnga saata Alterique Gilbert.

Enne mängu:

Kalev/Cramo alistas eurosarja poolfinaali avamängus kodusaalis enam kui 5400 pealtvaataja ees Cholet' 80:73. Kordusmäng algab kolmapäeva õhtul kell 21.00, edasipääseja selgub kahe kohtumise koondsumma tulemusel.

Wesley van Beck viskas avamängus Kalevi parimana 19 punkti, Alterique Gilbert ja Artur Konontšuk toetasid vastavalt 12 ja 11 punktiga. Kristjan Kitsing panustas üheksaga ning Martins Meiers ja Hugo Toom lisasid kumbki kaheksa punkti. 22-aastane Artur Konontšuk valiti FIBA Europe Cupi märtsikuu kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Van Beck on Kalev/Cramo eest eurosarjas 18 mänguga visanud keskmiselt 13,4 punkti, võtnud 2,9 lauapalli, jaganud 2,7 resultatiivset söötu ja teinud 1,3 vaheltlõiget. Konontšuk on samuti 18 mänguga visanud keskmiselt 13,2 punkti ja lisanud 5,8 lauapalli ning 1,7 resultatiivset söötu. Alterique Gilbert on sel hooajal visanud keskmiselt 13,1 punkti ja lisanud 4,2 resultatiivset söötu.

Cholet' resultatiivseim mängija selle hooaja eurosarjas on olnud ameeriklane Dominic Artis, kes viskas Kalev/Cramo vastu avamängus 26 punkti. Artis on 17 mänguga visanud keskmiselt 14,8 punkti ja lisanud sellele ligi kolm lauapalli ja kolm resultatiivset söötu. Ohtlik on ka 216-sentimeetri pikkune keskmängija Justin Patton, kes oli 2017. aasta NBA draft'i 16. valik.

Kohtumine Kalev/Cramo ja Cholet Basketi vahel toimub La Meilleraie spordiareenil, mis mahutab ligi 5000 inimest.

Teises poolfinaalseerias selgitavad finaalipääseja välja Poola võistkond Anwil ning Soome võistkond Karhu. Anwil alistas avamängus Karhu 90:71, korduskohtumine algab kolmapäeval kell 18.30.