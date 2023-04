Noor eesti ratsutaja võitis maineka Baltimaade ratsavõistluse

Parve ja Dior võitsid võistluse Silver Tour tiitli avatud arvestuses, kus oli kogunenud üle Baltikumi väga tugev konkurents. Esikohaga lõppenud võistlus sai alguse juba sügisel, kui kolmeetapiline Audruvis Indoor Champions Tour alguse sai.

Parve on takistussõiduga tegelenud viimased viis aastat, kuid suur hüpe tuli kaks aastat tagasi, kui noor ratsutaja kohtus hobuse Dioriga. "Tulemused näitavad, et Marii ja Diori koostöö sujub ja oleme õigel teel," ütles Marii ema Kairi Parve.

Võistlustel on Parve osalenud viimased paar aastat ning jõudnud tihti esikolmikusse. Ratsutaja järgmine eesmärk on osaleda sel aastal erinevatel rahvusvahelistel võistlustel ja suvel Norras toimuvatel Põhjamaade meistrivõistlustel. "Marii sihid on kõrged ja tean, et võimekama hobusega on ta võimeline jõudma ka juunioride ja noorte tasemele," ütles Kairi Parve. "Selle poole me tasapisi ka püüdleme."