Kohtunikku tõuganud Fulhami ründaja sai pika võistluskeelu

Sõltumatu komisjon määras Mitrovicile kaheksamängulise võistluskeelu. Lisaks punase kaardiga kaasnenud kolmemängulisele keelule lisandus serblasele kolmemänguline keeld "vägivaldse käitumise" eest ja kahemänguline keeld "ebasobiva, solvava ja ähvardava" keelekasutuse eest. Mitrovicile määrati ka 75 000 naelsterlingi (85 600 eurot - toim) suurune rahatrahv.

Inglismaal jalgpalliliit (FA) teatas, et kaebab otsuse edasi, sest nende hinnangul pole Mitrovicile määratud karistus piisavalt karm. "Kavatseme otsuse edasi kaevata, kuid ootame eelnevalt ära otsuse kirjalikud selgitused," kommenteeris FA.

Mitrovic kaotas enesevalitsuse Inglismaa karikasarja veerandfinaalis Manchester Unitedi vastu, kui mängu 72. minutil määras peakohtunik Chris Kavanagh Unitedi kasuks penalti. Õigusemõistja otsus ajas Mitrovici nii tigedaks, et ründaja hakkas peakohtunikku sõimama, kätega tõukama ning viskas väljakult lahkudes äärekohtuniku suunas veepudeli.

