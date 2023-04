Schelling võitis Baskimaa velotuuri teise etapi, Taaramäe 39.

Schelling edestas finišiheitluses itaallast Matteo Sobrerot (Team Jayco AlUla) ja prantslast David Gaudu'd (Groupama - FDJ). Rein Taaramäe lõpetas 39. kohal, kaotades võitjale 11 sekundit.

Üldarvestuses esikohale kerkinud Schellingule järgnevad Sobrero (+0.04), Gaudu (+0,06), Mikel Landa (Bahrain - Victorious; +0.07) ja Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma; +0.08). Taaramäe tõusis 25 koha võrra ning hoiab nüüd 50. positsiooni (+0.21).

Kolmapäeval läbivad ratturid 153,9 km pikkuse teekonna.

