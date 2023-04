FIFA võttis veel ühelt riigilt MM-i korraldusõiguse

FIFA langetas vastava otsuse pärast arutelusid Peruu jalgpalliliiduga (FPF). "Otsus tehti, sest võõrustajariik ei suutnud turniiri korraldamiseks vajalikku infrastruktuuri valmis ehitada. Vaatamata väga positiivsetele töösuhetele FIFA ja FPF-i vahel, on praeguseks selge, et võõrustajariigil pole piisavalt aega ega ressursse, et kõik vajalikud tööd enne turniiri algust lõpetada," seisis FIFA avalduses. "FIFA tänab FPF-i jõupingutuste eest ning on jätkuvalt avatud võistluse korraldamisele Peruus tulevikus."

FIFA peab nüüd 10. novembrist kuni 2. detsembrini toimuvale MM-turniirile uue võõrustaja leidma. Tavapäraselt iga kahe aasta tagant toimuvat U-17 MM-i pole toimunud alates 2019. aastast, sest 2021. aastal kavas olnud MM jäeti koroonapandeemia tõttu ära.

Eelmisel nädalal võttis FIFA Indoneesialt õiguse korraldada U-20 MM-i, sest Bali saare kuberner Wayan Koster keeldus Iisraeli meeskonna võõrustamisest.